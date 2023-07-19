Какой знак сменит работу и вознесется над судьбой: Вселенная одарит богатством и любовью

С 17 по 23 июля Овны должны испытать подарок судьбы. Согласно астрологии, Вселенная дала им благостное время, во время которого они смогут повернуть свою жизнь на 180 градусов и начать новый путь к процветанию и благоденствию.

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Некоторые Овны удачно сменят работу, область трудовой деятельности и познают, что такое хорошие заработки, которые даруют исключительное изобилие.

Кто-то мгновенно поднимется по карьерной лестнице, кто-то из Овнов умело инвестирует свои средства. В дом придут любовь и благополучие.

Источник: rsute.ru