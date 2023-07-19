Володина дала четкий наказ всем знакам зодиака на неделю до 23 июля — чего бояться Тельцам и Весам

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась прогнозом на неделю до 23 июля, назвав двух королей судьбы, которых ждет тотальное перерождение и перемены — особенно на ментальном уровне.

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Влиять на представителей таких знаков, как Телец и Весы, будет Венера, которая развернулась в ретродвижении, и всю эту неделю они будут пребывать в этом градусе.

«У Весов и Тельцов вероятны приступы сомнений, физической слабости. Для представителей этих знаков неделя, да и весь остаток лета — очень важны. Вы будете переосмыслять тему любви и собственной ценности», — добавила астролог.

Для остальных знаков зодиака этот период ознаменуется работой над отношениями с важным человеком, а также пересмотром источника заработков.

Сейчас ситуация только зарождается, у каждого по-своему. Чаще обычного звонят бывшие возлюбленные и недвусмысленно намекают о встрече.

Всплывают старые конфликты, возвращаются клиенты и заказчики, возникают прорехи в бюджете, требуя особого внимания к делам.