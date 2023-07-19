Что должны сделать Стрельцы, Козероги, Водолеи и Рыбы в жизни — главное условие для их счастья

Какую миссию по жизни несут Стрельцы, Козероги, Водолеи и Рыбы — выполнив определенное условие, они достигают вершины счастья. Что должны сделать эти знаки зодиака, чтобы достичь главной цели — в чем их задача.

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Стрельцы — энергичны, оптимистичны и свободолюбивы. С ними всегда интересно. Ведь они душа любой компании. Главное достоинство этого знака зодиака заключено в их жизнелюбии. Оно дарит им стимул к познанию мира путешествиям, желанию создавать огромные круги общения и быть в его центре.

Их призвание — быть полезными, интересными и что немаловажно — преданными своим интересам по жизни.

Козерогов часто бросает из крайности в крайность. Этот знак зодиака зависит от природной темпераментности. Им нравится находится на острие ножа. При этом их отличает выдержанность и хладнокровие.

Самое лучшее призвание для Козерогов — быть исключительно самими собой.