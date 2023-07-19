Три знака, которым нельзя доверять: соврут и глазом не моргнут — будьте осторожнее

Некоторые люди – патологические лгуны, они даже сами не очень понимают, зачем постоянно врут. Впрочем, это не делает жизнь окружающих легче. Все-таки приятнее и понятнее существовать рядом с честными и правдивыми личностями.

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Осторожнее стоит быть со Стрельцами, которые почти все факты преувеличивают, дабы сделать свою жизнь еще ярче. Вы никогда не будете знать, как же они живут на самом деле.

Близнецы по природе своей двойственны, никогда не делитесь с ними личной информацией. Они могут выдать ее, да еще красок нагнать к вашей интимной истории.

Овны добиваются своей цели любой ценой, потому с легкостью идут на обманы и манипуляции. Вы сами не поймете, как оказались в их власти.

Источник: rsute.ru