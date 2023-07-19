Володина назвала главного повелителя фортуны в июле: сбудется мечта, деньги польются рекой

Тельцы переживут довольно напряженный период времени, однако настроение представителей зодиакальной системы от этого не ухудшится. А все из-за того, что их главная мечта сбудется, поведала астролог Василиса Володина.

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Тельцам придется много работать и мало отдыхать, но это не будет напрасным трудом. Все их планы осуществятся с лихвой.

Появятся новые источники дохода, которые удовлетворят все потребности Тельцов и помогут почувствовать себя истинными повелителями фортуны.

Источник: rsute.ru.