Ждите прибыли и перемены: Тамара Глоба оповестила три знака зодиака о важных событиях в жизни с 18 июля

Тамара Глоба. Фото: Global Look Press

Известный астролог Тамара Глоба предзнаменовала хорошие события в июле.

Астролог Тамара Глоба, известная тем, что ее прогнозы оправдываются в девяноста процентах случаев, рассказала, чего ждать с 18 июля представителям разных знаков зодиака.

Если верить звездам, то особо примечательные события произойдут в эти дни у тех, кто рожден под знаками Близнецов, Рака и Весов.

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Близнецам обещан личный успех, выступления и поездки. Появятся новые идеи, возможны протекции.

Раков ждет прибыль и успех, они получат подарки и сделают приятные покупки.

В личных планах и семейных отношениях Весов назреют перемены, отстаивайте свои позиции.

По материалам телеграм-канала «Русское радио».

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