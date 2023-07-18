Получат выигрышные предложения, искупаются в счастье: Тамара Глоба указала на знаки зодиака, которых ждет успех во всех сферах жизни

Известный астролог Тамара Глоба спрогнозировала, что текущий период будет особенно удачным для представителей трех знаков зодиака.
Эти везунчики искупаются в счастье, их ждет успех практически во всех сферах жизни.
Овнам поступят интересные выигрышные предложения во время переговоров.
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Львам представится возможность продемонстрировать свою харизму и ум. Они искупаются в лучах славы. Осторожно — ваш успех может вызвать зависть.
Стрельцам обещана удача в дороге и неожиданная приятная весть издалека.
По материалам телеграм-канала «Русское радио»