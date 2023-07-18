Получат выигрышные предложения, искупаются в счастье: Тамара Глоба указала на знаки зодиака, которых ждет успех во всех сферах жизни

Жизнерадостная девушка. Фото: Global Look Press

Известный астролог Тамара Глоба сделала прогноз на июль.

Известный астролог Тамара Глоба спрогнозировала, что текущий период будет особенно удачным для представителей трех знаков зодиака.

Эти везунчики искупаются в счастье, их ждет успех практически во всех сферах жизни.

Овнам поступят интересные выигрышные предложения во время переговоров.

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Львам представится возможность продемонстрировать свою харизму и ум. Они искупаются в лучах славы. Осторожно — ваш успех может вызвать зависть.

Стрельцам обещана удача в дороге и неожиданная приятная весть издалека.

По материалам телеграм-канала «Русское радио»

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