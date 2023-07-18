Главная миссия Тельцов, Козерогов, Водолеев и Стрельцов в 2023 году — ответ Володиной

Василиса Володина в прогнозе на 2023 год назвала знаки зодиака, которых ждет определенная миссия. Выполнив то, что им пророчит Вселенная, эти баловни судьбы сумеют избежать неурядиц. Благодаря своему уму они заживут по-новому.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
Телец
Они увидят, насколько трансформировалась их жизнь за последние несколько лет. И все благодаря тому, что ранее Тельцы пошли на эти изменения. Вложения окупятся и дадут полновесные всходы.
Тельцы захотят все поменять в своей жизни. И это у них получится — полностью, мощно. Главное, не идти на уступки и верить в себя.
Скорпионы
Год Водяного Кролика принесет им счастье и мощный заряд энергии. Под покровительством Плутона этот знак зодиака будет меняться. Их ждут значительные перемены.
«Плутон открывает ворота продолжительным и глубоким изменениям в вопросах отношений с родителями, вопросах места жительства и даже внутренней основы того, на что вы опирались до сих пор», — добавила астролог.
Козероги
Этот знак зодиака ощутит, что в 2023 году как будто рушатся тяжелые оковы, сдерживающие их много лет. Ощущение развязанных рук — восхитительно! И даже если никакими конкретными событиями оно не будет сопровождаться, все равно внутренне, эмоционально Козероги почувствуют это освобождение.
Водолеи
Их закрутит водоворот страстей и перемен. Их будет тянуть на подвиги. Полностью осознать изменения этот знак сможет только в 2024 году, а пока закладывается их фундамент. Когда-нибудь, лет через 10, Водолеи вспомнят 2023 год как поменявший всю их жизнь.
По материалам Telegram-канала Василисы Володиной