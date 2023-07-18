Какой знак останется в одиночестве и превратится в богача: Глоба — вас ждет великая судьба

У Водолеев непросто могут складываться отношения с окружающими в эти дни.
Астролог Тамара Глоба сказала, что людям данного знака лучше ничего не делать с этим, не пытаться коммуницировать и идти на контакты, которые сейчас обречены на неудачу. Лучше им успокоиться, отстраниться и уйти в одиночество.
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В тишине и покое Водолеям много интересного придет в голову, мысли прояснятся, и они поймут, куда двигаться дальше.
Они смогут разглядеть возможность для дополнительных заработков, главное - хорошо все обдумать.
Источник: rsute.ru.