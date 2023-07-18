Что обязательно должны сделать Овны, Тельцы, Близнецы и Раки до 31 июля — прет удача

Астролог Галина Краснопевцева поделилась прогнозом на вторую половину месяца, подсказав, что должны сделать представители некоторых созвездий в период с 15 по 31 июля — это время колоссальной удачи.

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Овны должны заявить о себе всему миру. На первый план для них выйдет лидерство. Денежный вопрос удастся разрешить в свою пользу только ближе к концу июля. Поток финансовых поступлений будет ровным и стабильным, без скачков и колебаний. А взаимоотношения со второй половинкой принесут внутренний комфорт.

Свое бесстрашие проявят Тельцы. Это поспособствует развитию дел, стоящих на паузе. Рабочая атмосфера предвещает дружелюбие, а членам семьи может понадобиться поддержка. Звезды советуют им провести конец месяца в романтической обстановке.