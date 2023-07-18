Что обязательно должны сделать Овны, Тельцы, Близнецы и Раки до 31 июля — прет удача

Астролог Галина Краснопевцева поделилась прогнозом на вторую половину месяца, подсказав, что должны сделать представители некоторых созвездий в период с 15 по 31 июля — это время колоссальной удачи.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
Овны должны заявить о себе всему миру. На первый план для них выйдет лидерство. Денежный вопрос удастся разрешить в свою пользу только ближе к концу июля. Поток финансовых поступлений будет ровным и стабильным, без скачков и колебаний. А взаимоотношения со второй половинкой принесут внутренний комфорт.
Свое бесстрашие проявят Тельцы. Это поспособствует развитию дел, стоящих на паузе. Рабочая атмосфера предвещает дружелюбие, а членам семьи может понадобиться поддержка. Звезды советуют им провести конец месяца в романтической обстановке.
Близнецам в середине июля захочется отдохнуть от работы. Для них месяц пройдет в полном умиротворении и гармонии с окружающей средой.
«Посиделки на веранде с друзьями и прогулки наполнят положительными эмоциями. Это прекрасный период для выгодного распоряжения капиталом», — добавила астролог.
Июль одарит Раков изобилием возможностей. Карьеристы буквально захватят власть на службе. Начальство идет им навстречу. Многих представителей знака ждет повышение, которое принесет им финансовую отдачу. Лучше всего проявить внимание к делам на профессиональном поприще. Но и забывать о близких не стоит. Семья станет опорой и тылом.
По материалам 7days