Карьерный взлет и деньги ручьем! Дни рождения главных баловней судьбы — удача до 31 июля

Астролог Галина Краснопевцева в прогнозе на вторую половину июля назвала тех, кто разбогатеет и добьется больших высот на службе. Чем выше по социальному статусу будут подниматься эти баловни судьбы, тем прочнее будет и их материальное состояние.

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Второй месяц лета, и особенно его вторая половина с 15 по 31 июля, одарит Раков изобилием возможностей. Карьеристам этот период обещает преподнести шанс на высокий подъем в профессиональной сфере. Звезды советуют им выделить время и провести его в компании близких, тех, кто особенно дорог.

Дни рождения Раков выпадают на даты с 22 июня по 22 июля.

По материалам 7days