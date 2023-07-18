Деньги прут из всех щелей: три знака зодиака, которые озолотятся до конца июля — Глоба

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась прогнозом на июль, назвав три знака зодиака, которые сумеют добиться финансовой независимости. И вплоть до конца месяца будут богатеть день ото дня.

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На повестке у Тельцов дела семейные: они заняты интересами близких. При этом этот знак зодиака в накладе не останется. Рожденные под этим созвездием найдут перспективное дело на будущее. Однако бросать старую работу не следует. Она принесет им стабильный доход. В конце месяца и в августе возникнет хорошая возможность для заработка.

Еще один финансовый везунчик — Рак. Деньги к ним будут приходить весь месяц. Главное — сдержать в себе транжиру. Лучше всего откладывать лишние средства. В середине месяца к финансам нужно проявить особое внимание — расточительство может сильно ударить по кошельку.