С 18 июля — чистейшая полоса удачи! Названы года рождения главных везунчиков: ищем себя в списке

Астролог Наталия Гурьянова в прогнозе на вторую середину месяца назвала года рождения тех, кто в период с 18 по 31 июля поймает удачу за хвост. Их накроет чистейшая полоса удачи.

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Для Крыс (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) настало время трудиться себе во благо. Звезды помогут им реализовать любые идеи, главное — проявить инициативность и ответственность.

Быки (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) могут рассчитывать на повышение по службе. Им нужно найти наставника, который окажет необходимую поддержку в делах. Позиция ученика пойдет им только на пользу.

Вторая половина июля будет гармонична и удачна также и для Тигра (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010). Вселенная даст им то, в чем они так нуждаются. Для кого-то это успех, для кого-то новый опыт.

Для Свиньи (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007) настает отличное время для личной жизни. Флирт, знакомства и новые грани отношений ждут их в завершении июля.

По материалам 7days