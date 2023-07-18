Рай и поворот на 180 градусов! Какой знак зодиака поцелует Бог - Володина

Астролог Василиса Володина сообщила, что у Козерогов наступает период везения - когда им все будет нипочем. По ее словам, впервые за долгие годы Вселенная распахнет врата неземного блаженства.

«Как будто рушатся тяжелые оковы, которые сдерживали вас много лет. Дом и домашние дела принесут большую радость. Наступит рай на Земле», - заявила она.

По ее мнению, Козерогам удастся заработать много денег и вложиться по назначению. Будет вести так, что однажды покажется, что их поцеловал сам Господь Бог. Многие моменты эти люди переосмыслят на 180 градусов.

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