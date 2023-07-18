Только один знак ощутит прилив космической силы: Вселенная одарит богатством и счастьем

Львы ощутят в эти дни (до 23 июля) великолепный прилив сил, который подарит им Вселенная. Под действием космической энергии они захотят совершить то, на что ранее не решались.

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Этот шаг будет решающим в их жизни, повернет судьбу на 180 градусов и поведет дорогой счастья, благополучия, любви и достатка.

Внезапный денежный дождь выльется на Львом и покажет вкус изобилия. Астрологи рекомендуют финансы вкладывать. А не тратить на ежедневные потребности.

Источник: rsute.ru.