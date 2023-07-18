Главный везунчик лета по дате рождения — поворот в карьере и много денег

Астролог Евгения Ан заявила, что у Овнов есть все шансы стать главными везунчиками лета. По ее словам, у представителей этого созвездия будет все получаться. Стоит лишь захотеть.

«Благодаря серьезному подходу к делу вы сможете значительно улучшить собственное денежное положение. Не исключено повышение по службе», — заявила она.

При этом август, по ее словам, будет периодом трат. Надо постараться сохранить больше финансов — они пригодятся осенью.

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