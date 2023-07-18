Володина назвала знак, чье сердце будет разбито: любимый отвернется и уйдет

Овнам астролог Василиса Володина рекомендовала держать свои нервы и вспыльчивость при себе. Лишние эмоции сейчас могут сильно навредить представителям зодиакальной системы.

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Возможны серьезные разногласия в отношениях Овнов со второй половинкой, лучше постараться не доводить дело до скандала. Велика вероятность того, что сердце Овнов будет разбито, а любимый уйдет.

Не доводите до предела, проявите сдержанность, не вступайте в ссоры вообще.

Источник: rsute.ru