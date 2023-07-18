«Осторожность в дорогах»: Глоба раскрыл, чем обернется 18 июля для людей

Третья неделя июля, с 17 по 23 число, будет наполнена катаклизмами, как стихийными, так и общественными. Многое пойдет не по плану, прогнозирует астролог Богдан Глоба, риск обманов очень велик, так что скепсис лучше не забывать.

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