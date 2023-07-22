Гороскоп на неделю с 24 по 30 июля для всех знаков зодиака

Самая большая проблема недели – это беда с отношениями. Недопонимание и скандалы, раздражение и ссоры, конфликты и расставания… Причем это касается не только романтической сферы, но и деловой. В остальном же большинству знаков Зодиака сопутствует удача.

Что принесет эта неделя каждому из знаков Зодиака лично – расскажет Teleprogramma.pro.

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Лев

Неделя несет заметные перемены в лучшую сторону. Ваша задача – на волне успеха не превратиться в тирана и деспота, поскольку это почти наверняка сведет весь успех на нет.

Любовь

На первое место выходят романтика и флирт, можно получить много удовольствия от общения. А вот серьезные намерения пока разбиваются о летнюю легкомысленность.

Финансы

У вас будет много идей и энергии для их реализации. Очень хорошее время, чтобы зарабатывать деньги.

Здоровье

У вас так много задач, что вас может подстеречь упадок сил. Чтобы этого не случилось, отдыхайте вовремя и правильно питайтесь.

Овен

Обычно Овны на коне и впереди планеты всей. На этой неделе хорошо бы вспомнить о таких подзабытых качествах как скромность и сдержанность. Побудьте пока в тени, спокойно занимаясь своими делами. К тому же ситуация требует внимательности и аккуратности, ошибки вам вас сейчас нужны меньше всего.

Телец

В целом неделя обещает быть неплохой. Главная проблемная зона недели – отношения с людьми. Кто-то может быть с вами нечетен, кто-то попытается вас использовать, кто-то просто проявит враждебность. Что же тут хорошего? Все остальное. Поскольку во всех остальных сферах жизни обязательно найдется что-то, что вас по-настоящему порадует.

Близнецы

Результативная неделя, когда практически все зависит от вас. Звезды вам благоволят, и за что бы вы ни взялись – все получается. И тут важно помнить, что под лежачий камень вода не течет. Обязательное условие успеха – что-то делать, потому что вас может обуять лень, и тогда неделя пройдет впустую.

Рак

Удачный период наступает у Раков. Особенно хорошо складывается ситуация в работе или том деле, которое занимает сейчас большую часть вашего времени. Сложность периода заключается в конфликте, который не касается вас напрямую, но в который вас так и будет затягивать. Сохраняйте спокойствие и не дайте ему выбить вас из колеи.

Дева

Очень велика вероятность, что на этой неделе Девы примут важное решение, которое сильно повлияет на дальнейшую ситуацию. Вы в хорошей форме, так что вряд ли вы совершите глобальную ошибку. Главное, при анализе происходящего проявляйте привычную педантичность – и выводы вы сделаете правильные.

Весы

Весы на этой неделе склонны к меланхолии и не могу похвастаться особой энергичностью. Но это не значит, что нужно плыть по течению. Постарайтесь взять себя в руки и не соглашайтесь на то, что вам невыгодно или неприятно, только чтобы не вступать в споры. Вы у себя в единственном числе, так что не забывайте о себе заботиться.

Скорпион

Скорпионам стоит заниматься своими делами и полагаться на себя. А вот ссоры, месть и увлекательные, но бессмысленные выяснения отношений – не ваш путь. Это очень сильно будет отвлекать вас от цели, а ведь именно сейчас вы как никогда продуктивны и можете заложить фундамент будущего успеха.

Стрелец

Отношения будут складываться трудно. Бывают такие периоды, в которые ну никак не получается найти общий язык с кем бы то ни было. Вы, конечно, очень общительны, но дайте себе передышку и сфокусируйтесь на чем-то другом. Например, на работе и финансах. Здесь у вас получится достичь гораздо большего.

Козерог

На этой неделе многое зависит от того, являетесь ли вы волком-одиночкой или «коллективным деятелем», так как сейчас лично у вас шансов на феерический успех очень немного. В первом случае все усилия имеет смысл направить на сохранение текущего положения. Во втором же вы можете погреться в лучах славы ваших партнеров и разделить с ними успех.

Водолей

Не самая приятная неделя. Особенно нехорошо пойдут дела в отношениях. Кто-то из важных для вас людей может оказаться с вами в конфликте или вовсе от вас уйти. Ваша задача – отнестись ко всему спокойно, философски. Возможно, эта связь себя изжила, а если нет – вы все наладите, когда поутихнут страсти.

Рыбы

У Рыб с отношениями сложно. Совет для вас: не завинчивайте гайки, не пытайтесь контролировать каждый шаг партнера. Напротив, дайте ему чуть больше личного пространства. И тогда он сам пойдет вам навстречу. Во всех остальных же сферах неделя обещает быть приятной.