Портал в денежное изобилие! Глоба назвала богачей осени - обрушатся потоки

Астролог Тамара Глоба заявила, что осенью 2023 года Скорпионы смогут сорвать денежный куш, о котором давно мечтали. Можно сказать, что эти люди попадут в портал денежного изобилия, в их жизни появится стабильность.

«Скорпионов ждет карьерный взлет, а вместе с ним и финансовый достаток», - заявила она.

Глоба добавила, что представители этого созвездия почувствуют прилив сил и смогут свернуть горы. Главное, чтобы в них верили близкие и поддерживали.

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