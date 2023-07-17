Особое покровительство небес: Тамара Глоба указала на тех, кого ждут любовь и личные успехи в июле

Астролог Тамара Глоба сделала прогноз на семнадцатый день июля. Судя по расположению небесных светил, особым покровительством будут в этот период пользоваться представители трех знаков зодиака.
Рожденным под созвездием Льва, Стрельца и Водолея обещаны любовь, личные и творческие успехи.
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Львам обещаны личные и творческие успехи. Им рекомендовано в этот день воздерживаться от ссор.
Стрельцам можно смело отправляться в дорогу. Именно в поездках их ждет любовь и личный успех.
Водолеям нужно сосредоточиться на работе, это принесет хорошие результаты.
По материалам телеграм-канала «Русское радио»