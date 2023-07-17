Новые даты! Володина предупредила о сложных событиях в декабре и феврале 2024-го

Астролог Василиса Володина заявила, что общая мировая ситуация в ближайшее время будет сохраняться нестабильной. По ее словам, уже зимой нас ожидают новые обострения.

«Плутон четко стоит в градусе квадратуры Марс-Уран в гороскопе моста. В период с середины декабря 23 по февраль 2024 нападения могут повторяться. Особенно в феврале 2024», - заявила она.

Володина посоветовала знакам зодиака максимально заняться собственной жизнью и перестать реагировать на происходящее.

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