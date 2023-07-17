Астролог предупредил: не вздумайте делать это 18-19 июля — сильно пожалеете!

Приближающиеся даты 18 и 19 июля – особенные с точки зрения астрологии. В эти дни ни в коем случае нельзя совершать некоторые действия – они могут нанести огромный вред. Об этом рассказала астролог Елена Мун.
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«Вторые-третьи лунные сутки, Луна во Льве. Вдохновение, повышение интуиции помогут разрешить все возможные проблемы и провести дни гармонично. Прислушивайтесь к мнению партнера, не игнорируйте просьбы, будьте отзывчивы. Остерегайтесь необдуманных трат, не стоит пытаться произвести впечатление с помощью щедрости: в дальнейшем можете сожалеть», – цитирует эксперта издание vnimanie.prо.