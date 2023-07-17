Знаки зодиаки, которые переступят «красную черту» в августе — бегите от них

Шаманка Кажетта Ахметжанова заявила, что в августе у двух знаков зодиака будет сложный период. Их как будто изменят до неузнаваемости.

«Весы и Рыбы могут переступить «красную черту», создав проблемы своим родным и близким. Лучше всего держаться в августе от этих людей подальше и держите ухо востро», — заявила она.

После представители этих созвездий поймут свою ошибку. Но некоторые могут уже наломать столько дров, что непонятно, как с этим жить дальше.

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