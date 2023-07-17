Счастье до 2035 года! Какой знак зодиака фортуна развернет на 180 градусов - предсказание

Астролог Евгения Ан заявила, что у Львов наступает звездный час. По ее словам, удача, наконец. Придет к представителям данного созвездия и озарит до 2035 года!

«Весь этот период путь им проложен по белой полосе удачи. И именно сейчас у Львов поворачивается ключевое мировоззрение на 180 градусов, которое поможет им в будущем», - заявила она.

Астролог подчеркнула, что в конфликты лучше не вступать. Противник может оказаться сильнее и подорвет планы.

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