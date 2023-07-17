Финансовые вопросы решатся, появятся новые идеи: Тамара Глоба указала на знаки зодиака, которых ждет головокружительный успех

Жизнерадостная девушка. Фото: Global Look Press

Известный астролог Тамара Глоба сделала предзнаменование на 17 июля.

Астролог Тамара Глоба, прогнозы которой оправдываются в девяноста процентах случаев, рассказала, каким выдастся 17 июля для представителей разных знаков зодиака.

Как выяснилось, кое-кого в этот день ждет головокружительный успех. У некоторых знаков зодиака решатся финансовые вопросы и появятся новые идеи.

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Близнецам обещано успешное решение финансовых вопросов, правда, не без препятствий. Вечером возможны удачные покупки.

Звезды сулят, что Раки окажутся в центре внимания, будут оценены их интересы, душевные качества и успехи.

У Дев появятся новые идеи, возможности и предложения в родных местах и других краях.

По материалам телеграм-канала «Русское радио».

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