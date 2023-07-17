На работе никого к себе не подпускайте: какой знак добьется успеха только в одиночку — Володина

Иногда, чтобы проект имел успех и карьера шла только вверх, нужно работать в коллективе. Но порой люди могут только все портить, вставляя палки в колеса. Сейчас именно так обстоят дела у Скорпионов.

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Астролог Василиса Володина предупредила представителей зодиакальной системы, чтобы они никого не подпускали к себе на работе.

Полагайтесь только на свое чутье и интуицию, рассчитывайте только на свои силы и знания. Любые подсказки со стороны в вашем деле будут первым шагом к краху. Без них же вы добьетесь многого.

Источник: rsute.ru