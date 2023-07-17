Какой знак вознесет Вселенная: судьба подарит деньги, любовь и хорошую работу

С 17 по 23 июля Вселенная приготовила подарок Овнам. Они смогут кардинально изменить свою жизнь, если правильно воспользуются предоставленным им шансом.

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Овны-бизнесмены увидят неожиданные возможности для инвестиций. Тот, кто работает по найму, может услышать предложение, которое продвинет их вверх по карьерной лестнице.

Не исключен вариант смены работы. Велика вероятность повышения заработка.

В любви Овнам тоже будет везти, одинокие люди встретят любовь. Те, кто в паре улучшат отношения, перейдут на новый этап.

Источник: rsute.ru.