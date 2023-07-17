«Шанс прыгнуть выше головы»: Володина объяснила, почему 17 июля надо срочно загадывать желание - сбудется

Телеведущая и астролог Василиса Володина в своей постоянной рубрике «Хорошие новости» предупредила подписчиков о Новолунии. Оно состоится 17 июля. И очень важно не упустить это время. Поскольку оно судьбоносное.

«Новолуние в аспекте с Плутоном имеет ведьминский окрас. Это шанс не просто загадать желание и спланировать предстоящий месяц, но превозмочь себя, прыгнуть выше головы. Попробуйте мысленно прожить нужное действие, как в видеоигре с собой в главной роли. Так вы энергетически создадите задел на ближайший месяц», - сообщила астролог.

Особо чувствительные люди внятно ощутят заряд. Если переполнять будет слишком сильно, лучше разрядиться – поплакать, потанцевать, покричать.

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