«Наводнения, пожары и стихийные фокусы»: тревожный прогноз Глобы на неделю с 17 по 23 июля

Астропрогноз. Фото: Global Look Press

Людям лучше приготовиться.

Астролог Богдан Глоба поспешил с прогнозом на третью неделю июля, с 17 по 23 число. Это семидневка прагматичных решений, финансового хаоса, разгула стихии и активных политических игр. Стартует она с Новолуния, которое пройдет в Раке, этот момент повернет всех людей в сторону дома, родины и улучшения жилищных условий.

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В этот период многое пойдет не по плану. Избежать обманов помогут здоровый реализм и определенная доля скепсиса. Но про идеализм также не стоит забывать. Хаотичность в военных конфликтах будет продолжаться с упорством.

«Наравне с этим наводнения, пожары и стихийные фокусы продолжают свое шествие. И во всем этом хаосе неплохо бы обратить внимание на проблемы детских учреждений, их работу и обеспечение», - советует астролог в своем Telegram-канале.

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