Самая заряженная неделя месяца: астролог Василиса Володина назвала главное событие, которое произойдет с 17 по 23 июля

Известный астролог Василиса Володина каждое воскресенье в телеграм-канале публикует прогноз на предстоящие семь дней.
Судя по расположению небесных светил, предстоящая неделя будет самой заряженной в июле. Как отметила Василиса Володина, пиковыми станут четверг и пятница. Но и в остальные дни тоже не получится расслабиться.
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«Главное событие — разворот Венеры в ретро движение. Это значит, что всю неделю планета, отвечающая за кошелек и партнерство недвижима, создавая эффект застрявшей пробки. Наблюдайте какие ситуации накаляются, они останутся с вами до конца лета и потребуют рефлексии, осознания и по итогу внутренних изменений, за которыми непременно последуют внешние», - написала Василиса Володина в телеграм-канале.