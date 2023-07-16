Самая заряженная неделя месяца: астролог Василиса Володина назвала главное событие, которое произойдет с 17 по 23 июля

«Главное событие — разворот Венеры в ретро движение. Это значит, что всю неделю планета, отвечающая за кошелек и партнерство недвижима, создавая эффект застрявшей пробки. Наблюдайте какие ситуации накаляются, они останутся с вами до конца лета и потребуют рефлексии, осознания и по итогу внутренних изменений, за которыми непременно последуют внешние», - написала Василиса Володина в телеграм-канале.