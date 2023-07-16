Прачки в Турции делают только так: засыпают средство за 70 рублей - вещи белоснежные

Прачки в пятизвездочных отелях Турции отбеливают постельное белье не дорогими бытовыми средствами. Хозяйки пользуются проверенными народными методами, которые были популярными в СССР.

Разведите один стакан столового 9-процентного уксуса (70 рублей в магазине) в тазике воды и замочите в нем вещи на два часа.

Затем отправляйте в стиральную машину на привычный режим, но важно, чтобы температура воды была не ниже 60 градусов.

После стирки вещи будут белее снега.

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