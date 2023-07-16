Тяжело будет до 1 августа: Володина предрекла новые обострения

Астролог Василиса Володина предупредила, что с понедельника, 17 июля, начинается новый сложный период для людей. И продлится он минимум две недели - до 1 августа.

«Марс начинает формировать оппозицию к Сатурну. Буквально активное действие, которое упирается в препятствие. Разбежались, головой, да в стену!» - заявила она.

Володина подчеркнула, что этот аспект один из самых тяжелых на небе. Нужно приготовиться и постараться держать себя в руках.

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