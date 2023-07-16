Володина озвучила знак, который станет фаворитом у начальства: ваша идея даст поток денег

Девы могут добиться многого в данный период времени, сказала Василиса Володина.

Астролог предупредила, чтобы эти люди не скрывали своих идей и планов от начальства. Кое-что из предложенного вами обязательно восхитит руководство.

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Вас продвинут вверх по карьерной лестнице, оценив вашу инициативность, ум, предприимчивость или творчество.

Начните свою новую жизнь со смелого поступка – прямо скажите начальству о своих мыслях по поводу дела, которым вы занимаетесь.

Источник: rsute.ru.