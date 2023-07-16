Правдивый прогноз Глобы: какой знак зодиака осенью озолотится и переродится на 180 градусов

Астролог Тамара Глоба считает, что у Рыб осенью 2023 года все сложится наилучшим образом, если они не испугаются сделать шаг навстречу мечте.

«Денег будут больше, чем обычно, но вместе с тем возможны траты. Рыбы окажутся на гребне волны», - заявила она.

А в декабре Рыб ждет масса поездок и встреч. По словам Глобы, этот год закончится для представителей созвездия не менее интересно. И они смогут переосмыслить многие моменты своей жизни и поменять мнение на 180 градусов.

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