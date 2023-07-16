Важный поворот в карьере: Глоба назвала счастливчика августа - деньги забьют карманы

Тамара Глоба в шоу «Давай поженимся!»

Возможно повышение по службе.

Астролог Тамара Глоба заявила, что у Близнецов в августе на работе будет звездный час - есть шанс получить повышение по службе и увеличить себе зарплату. Карманы буквально будут ломиться от денег.

«В конце месяца на службе важный поворот. Близнецы смогут заработать нужные деньги для дома и семьи», - заявила она.

Глоба подчеркнула, что заработанные средства лучше не спешить тратить. Они Близнецам понадобятся осенью - когда в их судьбе могут произойти важные перемены.

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