Важный поворот в карьере: Глоба назвала счастливчика августа - деньги забьют карманы

Астролог Тамара Глоба заявила, что у Близнецов в августе на работе будет звездный час - есть шанс получить повышение по службе и увеличить себе зарплату. Карманы буквально будут ломиться от денег.
«В конце месяца на службе важный поворот. Близнецы смогут заработать нужные деньги для дома и семьи», - заявила она.
Глоба подчеркнула, что заработанные средства лучше не спешить тратить. Они Близнецам понадобятся осенью - когда в их судьбе могут произойти важные перемены.
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