Володина назвала знак, который вмиг станет победителем: деньги рекой, конкуренты растоптаны

Весы долгое время пребывали не в самом лучшем расположении духа. А все из-за навалившихся на них неудач. Однако сейчас они вступили в счастливый период своей жизни, который принесет им удачу и везение.

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Недоброжелатели, которые долгое время вставляли Весам палки в колеса, будут уничтожены и втоптаны в грязь, из которой уже не смогут выбраться. Весы восторжествуют и получат великолепные плоды своего труда и веры в себя.

К представителям зодиакальной системы придет благополучие и изобилие, деньги польются рекой.

Источник: rsute.ru