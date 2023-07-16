Какой знак зодиака в ближайшее время встретит свою любовь: Глоба — мечта сбудется

Близнецов ждет удачное время, рассказала астролог Тамара Глоба. По ее мнению, эти люди могут осуществить то, о чем мечтали давно, начать то, что планировали долгое время. Этот старт будет успешным.

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В данный период Близнецы способны легко справляться с трудностями и достигать поставленных целей.

Особенно удачным будет время для романтических приключений, не исключено, что Близнецы скоро встретят любовь всей своей жизни.

Велика также вероятность того, что Близнецам окажут помощь близкие друзья.

Источник: rsute.ru.