Деньги, карьера, чудесные отношения: какой знак зодиака станет абсолютным фаворитом судьбы

С 17 по 23 июля Овны имеют все шансы начать новый жизненный путь, более счастливый.

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У Овнов на этой неделе ожидается ускорение событий в профессиональной деятельности. Если они трудятся в бизнесе, то появится возможность привлечь новые инвестиции.

Работающие по найму могут сделать огромный шаг вверх по карьерной лестнице.

В романтической сфере одинокие Овны имеют большие шансы найти взаимную любовь и построить красивые отношения.

Источник: rsute.ru.