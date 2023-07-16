Жизнь какого знака разрушится из-за его языка: Глоба — просто промолчите

У Овнов могут возникнуть проблемы в делах из-за их языка, рассказала астролог Тамара Глоба.
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Они умудрятся испортить отношения с партнерами, коллегами или даже с начальством из-за неловко брошенной фразы в их сторону.
Сарказм и необдуманность слов не понравится людям настолько сильно, что они сделают все, чтобы Овны были жестоко наказаны. Их дальнейшее спокойное существование встанет под вопрос.
Овнам нужно сейчас внимательно следить за языком и не допускать высказываний, которые могут обидеть других людей.
Источник: rsute.ru.