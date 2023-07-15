Заживет по-царски до 2043 года: какой знак зодиака сорвет счастливый билет - Володина

Астролог Василиса Володина заявила, что у Тельцов наступило звездное время, когда у них получится все, что задумали. Можно сказать, это короли фортуны на ближайшие 20 лет!

«Тельцы - счастливчики до 2043 года. Они могут рассчитывать на интересные знакомства, внимание со всех сторон и поддержку близких», - заявила она.

Наладится все у Тельцов и в личной жизни. Одинокие вступят в брак, а семейные разрядят обстановку и почувствуют притяжение. В общем, заживут по-царски.

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