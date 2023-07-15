Путь с нуля: какой знак зодиака повернет свою жизнь на 180 градусов в ближайшие месяцы - Глоба

Астролог Тамара Глоба заявила, что Ракам в ближайшие месяцы будет вести на финансовом поприще. Эти люди смогут воплотить в жизнь задуманные проекты. Даже если им кажется, что сейчас это невозможно.

«Раки смогут сменить профессиональную деятельность и начнут свой трудовой путь с нуля», - заявила она.

Представители созвездия, по мнению Глобы, смогут развернуться на 180 градусов. Произойдет переоценка ценностей в лучшую для них сторону.

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