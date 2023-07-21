Самые фартовые знаки зодиака — им ни за что не прилетает

Кажется, что этим людям всегда везет. И даже когда они попадают в какую-то заварушку, то все равно выходят сухими из воды.
Кто из знаков зодиака самый фартовый? Об этом Teleprogramma.pro рассказала ясновидящая, шаманка, финалистка шестой «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова.
Близнецы
Это люди с острым умом и великолепными коммуникативными навыками. Они легко заводят новые знакомства, обладают тонким чувством юмора и умеют находить общий язык с людьми различных кругов.
Близнецы способны адаптироваться к разным ситуациям и обстоятельствам, что помогает им достигать успеха в различных сферах своей жизни.
Их сообразительность и умение быстро мыслить дают им преимущество в решении проблем и нахождении новых возможностей.
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Лев
Львам сопутствует удача и успех. Они часто привлекают внимание окружающих своей уверенностью и силой личности. Львы обладают яркой харизмой, умеют выделяться из толпы и мотивировать других.
Они великолепно справляются с лидерскими ролями и часто занимают высокие посты в карьере. Львы также ценят искусство и красоту и могут найти свое призвание в творческих профессиях.
Стрелец
Стрельцы — это люди, на пути которых часто встречается удача. Они обычно обладают оптимистическим взглядом на жизнь и верой в свои возможности. Стрельцы харизматичны и имеют притягательную энергетику, что помогает им достигать успеха.
Они также испытывают страсть к приключениям и стремятся к новым знаниям, что часто открывает для них возможности в личной и профессиональной сфере.
Подробнее о прогнозах Кажетты Ахметжановой можно прочесть на ее странице во «ВКонтакте».
Кажетта Ахметжанова. Фото: личный архив