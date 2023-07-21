Самые фартовые знаки зодиака — им ни за что не прилетает

Кажется, что этим людям всегда везет. И даже когда они попадают в какую-то заварушку, то все равно выходят сухими из воды.

Кто из знаков зодиака самый фартовый? Об этом Teleprogramma.pro рассказала ясновидящая, шаманка, финалистка шестой «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова.

Близнецы

Это люди с острым умом и великолепными коммуникативными навыками. Они легко заводят новые знакомства, обладают тонким чувством юмора и умеют находить общий язык с людьми различных кругов.

Близнецы способны адаптироваться к разным ситуациям и обстоятельствам, что помогает им достигать успеха в различных сферах своей жизни.

Их сообразительность и умение быстро мыслить дают им преимущество в решении проблем и нахождении новых возможностей.

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Лев

Львам сопутствует удача и успех. Они часто привлекают внимание окружающих своей уверенностью и силой личности. Львы обладают яркой харизмой, умеют выделяться из толпы и мотивировать других.

Они великолепно справляются с лидерскими ролями и часто занимают высокие посты в карьере. Львы также ценят искусство и красоту и могут найти свое призвание в творческих профессиях.