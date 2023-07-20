Знаки зодиака, которые больше всего любят смотреть телевизор – удобно устраиваются на диване

Помните персонажа скетчкома «Наша Раша» Сергея Юрьевича Белякова, который любил разговаривать с телевизором? Он комментировал все фильмы и передачи, которые только попадались ему при переключении каналов.

Немало людей, так же, как и Беляков, любит проводить время у телевизора. А кто из знаков зодиака больше всего тяготеет к такому времяпровождению?

Об этом Teleprogramma.pro рассказала ясновидящая, шаманка, финалистка шестого сезона «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова.

Телец

Тельцы любят комфорт, наслаждение и релакс. Поэтому уютная обстановка и телевизор – это для них идеальный способ отдохнуть и отвлечься от повседневных забот.

Тельцы могут наслаждаться просмотром различных программ: от документальных фильмов и кулинарных шоу до спортивных передач и сериалов.

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Рак

Раки очень эмоциональны и чувствительны. Для них дом – это чуть ли не единственное место на земле, где можно почувствовать себя в тепле, уюте и безопасности.

Конечно, они не прочь устроиться на диване, забраться под плед, чтобы потеряться в хитросплетениях героев фильма или сериала.