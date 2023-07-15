«Приготовьтесь»: вот что Глоба предрек 15 июля

Астролог Богдан Глоба много лет продолжает дело своих родителей, знаменитых звездочетов Павла и Тамары Глобы. Свои прогнозы он составляет развернуто и старается заблаговременно предупреждать людей о грядущем.

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На второй неделе июля Глоба-младший предрекал хаотические события и природные катаклизмы. К выходным ситуация позволит выдохнуть, но совсем расслабляться не стоит. Особенно 15 июля – в этот день проявить бдительность нужно в пути с кошельком.