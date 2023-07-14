Успех во всех сферах: Тамара Глоба указала на знаки зодиака, для которых середина июля сложится особенно удачно

Астролог Тамара Глоба, известная точностью своих прогнозов, сделала расклад на середину июля.
Судя по расположению небесных светил, особенно благосклонны они будут к тем, кто рожден под созвездиями Овна, Львов и Весов.
Для Овнов в это время особенно удачна интеллектуальная деятельность. Это хороший период для отдыха с семьей и посещения зрелищных мероприятий.
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Успех во всех сферах жизни обещан Львам. Удачно складывается работа, успешны переговоры, складывается творчество и везет в любви.
Весы будут генерировать новые планы и идеи вдали от дома.
По материалам Telegram-канала «Русское радио»