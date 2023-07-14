Успех во всех сферах: Тамара Глоба указала на знаки зодиака, для которых середина июля сложится особенно удачно

Жизнерадостная девушка. Фото: Global Look Press

Известный астролог Тамара Глоба сделала прогноз.

Астролог Тамара Глоба, известная точностью своих прогнозов, сделала расклад на середину июля.

Судя по расположению небесных светил, особенно благосклонны они будут к тем, кто рожден под созвездиями Овна, Львов и Весов.

Для Овнов в это время особенно удачна интеллектуальная деятельность. Это хороший период для отдыха с семьей и посещения зрелищных мероприятий.

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Успех во всех сферах жизни обещан Львам. Удачно складывается работа, успешны переговоры, складывается творчество и везет в любви.

Весы будут генерировать новые планы и идеи вдали от дома.

По материалам Telegram-канала «Русское радио»

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