Стоите на рубеже перемен: какой знак зодиака ждет перерождение осенью — Глоба

Астролог Тамара Глоба заявила, что у Дев осенью произойдет тотальное перерождение. Представители этого созвездия, по ее словам, переосмыслят многие моменты из жизни и посмотрят на все под другим углом.

«Вы стоите на рубеже перемен. Значительный успех принесут знакомства с новыми людьми. Будут хорошие заработки», — заявила она.

При этом Глоба добавила, что Девам не стоит ругаться с коллегами по работе. Нужно быть спокойнее и сдержаннее.

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