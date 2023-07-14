Володина успокоила людей 14 июля: успех в работе, общении и отдыхе

Телеведущая, астролог Василиса Володина регулярно делится хорошими новостями с подписчиками. То есть эксперт старается отбирать только положительные сообщения от звезд, дабы поднять своим подписчикам настроение. Так, 14 июля, в пятницу, Володина поспешила сообщить людям, что день будет легким в плане начинаний, а также успешным в вопросах получения знаний, новых знакомств.

«Поездки ладятся, поезда катятся, языки цепляются за попутчиков, скрашивая время в пути и помогая расслабиться. Хорошо отдыхать в компании друзей или с книжкой. На работе можно махом перелопатить письма и встречи, и удовольствие получить в процессе», — посоветовала астролог.

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