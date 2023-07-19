«Жаворонки» среди знаков зодиака – встают ни свет ни заря

Фото: Global Look Press 

Таролог Галина Янко назвала представителей зодиакального круга, которые продуктивны по утрам.

Этим людям не стоит звонить после девяти вечера, поскольку в это время они уже видят цветные сны.  А встают примерно в шесть-семь утра.

Просто в самое раннее время суток их работоспособность повышается. Да и привыкли дисциплинированно относиться к собственной жизни.

Среди каких знаков зодиака чаще всего встречаются «жаворонки»? Об этом Teleprogramma.pro рассказала таролог Галина Янко.

Дева

Ранние подъему и ранние отходы ко сну – это наилучший образ жизни для Дев. Их мозг предпочитает работать по утрам и требует восстановления с наступлением сумерек. Не противьтесь своим биологическим часам.

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Стрелец

Стрельцы рано ложатся спать и рано встают. Они известны дисциплинированностью и рациональностью в распределении своего времени. Стрельцы стремятся сделать свой распорядок дня понятным и точным.

Козерог

Люди, рожденные под этим знаком, обычно рассчитывают каждый свой шаг и стремятся к достижению своих целей.

Они понимают, что регулярный сон и хороший отдых необходимы для поддержания их эффективности и производительности. Поэтому Козероги – классические жаворонки.

Подробнее о прогнозах Галины Янко можно прочесть на ее странице во ВКонтакте. 

Галина Янко. Фото: личный архив  

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