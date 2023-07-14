Глоба с прогнозом на 14 июля обратился к людям: «Пятница потребует внимания»

Астролог Богдан Глоба в своем прогнозе на вторую июльскую неделю предрек целый ряд хаотических событий, разгул стихий и ужесточение конфликтов. Но непростая семидневка не вся состоит из напряжений. Звездочет подробно рассказал про 14 июля – это благоприятное время для работы и переговоров.

«Пятница потребует внимания к вопросам близких и коллег. Не ленитесь помогать и работайте с современными веяниями. День хорош для переговоров и сделок», - написал Глоба-младший в Telegram.

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